Нью-Йорк, США, 1 марта, 2018, 08:19 — ИА Регнум. Не читать России «лекции по гуманизму» призвал 28 февраля постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя в ходе выступления на Совете Безопасности организации в связи с ситуацией в сирийском районе Восточная Гута, передает телеканал «Звезда».

Советский плакат «Вашингтонская голубка». 1953

Российский дипломат осек выпады представителей Великобритании, США и Франции, которые потребовали прекращения боевых действий в пригороде Дамаска. В своем выступлении Небензя назвал западные страны «чемпионами в области человеколюбия» и призвал к адекватным подходам в оценках ситуации.

«Теперь, когда резолюция принята, наши западные партнеры делают вид, что все, что в ней написано, касается исключительно Дамаска и России», — пояснил постпред.

При этом он напомнил, что именно в американских СМИ появились лживые комментарии о том, что Россия якобы несерьезно относится к ситуации в Восточной Гуте.

«Господа-гуманисты, я еще раз спрошу вас, где вы были, когда американская авиация стирала с лица Земли Ракку? Где были ваши стенания и воздевания рук?» — спросил дипломат.

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Небензя пояснил, что с момента так называемого «освобождения» Ракки от террористов в 2017 году прошло несколько месяцев, но город по сей день непригоден для жизни.

Напомним, 24 февраля Совбез ООН принял резолюцию 2401 о немедленном прекращении огня на всей территории Сирии. В отношении террористических группировок режим перемирия не действует, поэтому Россия при согласии сирийского правительства продолжает ликвидировать террористов, что на Западе рассматривается как нарушение договоренностей.