Паттайя, Таиланд, 1 марта, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Королевство Таиланд понесло репутационный ущерб от действий задержанных «секс-инструкторов» из России, в числе которых были видеоблогеры Анастасия Вашукевич и Александр Кириллов (известные как Настя Рыбка и Алекс Лесли). Об этом заявил представитель полицейского ведомства Таиланда.

Скриншот видео YouTube страницы Tac Pattaya Задержанные

По словам представителя правоохранительных органов, любой иностранец, нарушающий законы королевства, должен быть готов к тому, что его привлекут к ответственности.

«Эта группа (секс-инструкторов, прим. ИА REGNUM ) нанесла ущерб нашей национальной репутации. Мы привлекаем к ответственности всех без исключения иностранцев, нарушающих наши законы, и не только в Паттайе, но и по всей стране», — цитирует ТАСС слов замглавы полицейской пресс-службы Критсана Паттаначароен.

Стоит отметить, что видеоблогеров Настю Рыбку и Алекса Лесли стражи порядка Таиланда собираются внести в «черный список» и выдворить из страны. Основным обвинением в их адрес является незаконное ведение бизнеса на территории Таиланда, заключающемся в проведении «секс-тренингов» без уплаты налогов.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 февраля стало известно, что задержанные в Таиланде видеоблогеры Вашукевич и Кириллов попросили политического убежища в США.

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Также добавим, ранее в Instagram Вашукевич был опубликован пост о том, что она заболела в тюрьме после проведённых двух суток на холодном полу без кровати и медицинской помощи.

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