Москва, 1 марта, 2018, 08:15 — ИА Регнум. Изменения в ПДД, касающиеся использования водителями транспортных средств светоотражающих жилетов в темное время суток, вступают в силу в России с 18 марта 2018 г. Это определено в постановлении правительства Российской Федерации от 12 декабря 2017 г.

Светофор

Согласно новым требованиям, все водители, которые совершили вынужденную остановку (прекращение движения транспортного средства из-за его технической неисправности или опасности) транспортного средства вне населенного пункта или попали в ДТП, при покидании автомобиля обязаны надевать светоотражающие куртку или жилет.

В дневное время водитель также должен использовать светоотражающий жилет, если видимость на дороге существенно ограничена.

Отметим, что во многих странах Евросоюза является обязательным наличие таких жилетов у водителей транспортных средств.

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