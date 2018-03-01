Якутск, 1 марта, 2018, 08:18 — ИА Регнум. Решение довести минимальный размер оплаты труда до уровня прожиточного минимума, принятое Советом Федерации РФ на заседании 28 февраля, касается Якутии только косвенно. В республике МРОТ существенно выше прожиточного минимума, но тем не менее эти цифры всё равно стоило бы уравнять, считает кандидат экономических наук, директор ИАЦ «Эксперт» Северо-восточного федерального университета (СВФУ) Юрий Данилов.

Иван Шилов ИА REGNUM Равновесие

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Так, в большинстве районов Якутии минимальный размер оплаты труда составляет 23 723 или 26 569 рублей в зависимости от установленного для района коэффициента. Величину прожиточного минимума за IV квартал 2017 года правительство региона пока не установило, а в третьем квартале эта сумма составляла 17 856 рублей для трудоспособного населения.

В такой ситуации Юрий Данилов считает логичным повысить прожиточный минимум до уровня МРОТ не только в Якутии, но и в тех территориях, где он ниже (на Курилах, например).

«Однако в этом случае предстоит согласование с федеральными органами, которые в этом случае должны будут профинансировать повышение», — подчеркнул эксперт, констатировав: федералам было бы проще, наоборот, понизить МРОТ до прожиточного минимума с целью экономии средств.

Однако Якутии даже в условиях, когда МРОТ выше прожиточного минимума, всё равно пригодились бы федеральные деньги. В республике теперь должны будут начислять северные надбавки сверх МРОТ: так решил Конституционный суд РФ. В связи с такими переменами объём дополнительной финансовой нагрузки для Якутии с учётом районных коэффициентов, установленных на федеральном уровне, по предварительным расчетам, на 2018 год составляет 2,7 млрд рублей. В связи с этим представители власти республики обратились к федцентру с просьбой оказать финансовую поддержку в связи с повышением МРОТ до прожиточного минимума с учетом применения районных коэффициентов.

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Как сообщало ИА REGNUM, решение уравнять МРОТ с прожиточным минимумом принял Совет Федерации. Новые правила начнут действовать с 1 мая 2018 года и коснутся 3 млн человек, из которых 1,6 млн работают в государственных и муниципальных учреждениях.

Напомним, предприниматели Якутии не оценили последние перемены в законодательстве, которыми минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повысили до уровня прожиточного минимума, запретив при этом включать в эту сумму «северные» надбавки. В республике, где условия для малого бизнеса и так трудные из-за низкой платежеспособности населения, необходимости оплачивать работникам отпуска и дорогой логистики на фоне ограничения в наценках на социально значимые товары, удивлены политикой власти и предупреждают: владельцы малого бизнеса просто начнут уезжать из ДФО.

В Минтруде о наличии проблемы дополнительной нагрузки на предпринимателей в связи с необходимостью начислять северные надбавки сверх МРОТ знают, но её решения пока не придумали. «Мы с Минтрудом очень плотно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации», — обещал министр экономического развития России Максим Орешкин.