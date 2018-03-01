Барнаул, 1 марта, 2018, 08:01 — ИА Регнум. В первый день весны во всём мире отмечается Всемирный день гражданской обороны. Он был учреждён по инициативе стран-участниц Международной организации гражданской обороны в целях пропаганды деятельности национальных служб спасения и формирования культуры безопасности. Четверть века назад в Международную организацию ГО вошло и МЧС России (в 1993 году).

В противогазе

Как прокомментировал заместитель руководителя территориального органа (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) ГУ МЧС России по Алтайскому краю Владимир Драчёв, создание такой принципиально новой структуры было велением времени.

Международная организация гражданской обороны появилась в 1931 году под названием «Ассоциации Женевских зон», и изначально занималась организацией защиты гражданского населения, преимущественно ориентируясь на действия в военное время. В 1958 года организация получила то название, которое она носит сейчас.

На сегодняшний день Международная организация гражданской обороны (МОГО), членами которой являются свыше 70 государств, — единственная межправительственная организация, которая специализируется на международной арене в области гражданской обороны.

Входит в неё и Россия. Членом МОГО РФ стала с мая 1993 года.

«Вклад России в реализацию задач международной организации велик: за период с 2000 года различную гуманитарную помощь от РФ получили несколько десятков государств», — уточнил Драчёв.

Функций у МОГО много и все они касаются защиты населения и территорий не только в военное время, но и при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Ежегодно во всём мире, согласно данным ООН, негативному воздействию природных или техногенных катастроф подвергаются более 200 млн людей, и их число продолжает расти.

«Право на безопасную жизнь является неотъемлемым правом каждого человека. В этой ситуации гражданская оборона становится важнейшим элементом национальной безопасности каждой страны. Без технически оснащенной и профессиональной подготовленной службы гражданской обороны невозможно обеспечить нормальную жизнедеятельность ни государства, ни его населения», — заключил Владимир Драчёв.

Добавим, что в России День гражданской обороны России отмечается 4 октября.