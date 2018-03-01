Львов, Украина, 1 марта, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Солиста Львовского национального театра оперы и балета НиколаяСанжаревского уволили 28 февраля за его «антиукраинские» взгляды, сообщает местный портал «Zaxid.net».

Josh Janssen Свобода слова

Согласно сообщению, солист был «разоблачен» экстремистами скандального сайта «Миротворец», включившими театрального деятеля за его «антиукраинские» взгляды в свой черный список. Националисты вменяют оперному певцу «антиукраинскую пропаганду» и «финансирование Донецкой Народной Республики (ДНР)».

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В свою очередь, Санжаревский заявил, что он в свое время, действительно, был администратором в группе «Антимайдан» в социальных сетях, а также создал интернет-кошелек для сбора финансовой помощи жителям Донбасса.

Однако помощь собственному населения на Украине считается преступлением: служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное производство. Теперь солиста могут обвинить в «создании террористической организации», коей, вероятно, является группа в соцсетях.

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Пока СБУ не предъявила официального обвинения солисту, однако его уже уволили с основного места работы. Отмечается, что Санжаревский первый обратился в СБУ, чтобы его проверили на «сепаратизм».

Напомним, на Украине поиски «террористов» и «сепаратистов» — обычное дело. За карту Украины без российского Крыма могут посадить в тюрьму, за пост в социальных сетях с призывом остановить войну в Донбассе — тоже могут посадить в тюрьму, а за создание видеоканала в YouTube под названием «Новороссия.TV» на Украине сажают на теперь сразу на девять лет.