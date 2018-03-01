На Украине уволили оперного певца за «антиукраинскую пропаганду»
Львов, Украина, 1 марта, 2018, 07:51 — ИА Регнум. Солиста Львовского национального театра оперы и балета НиколаяСанжаревского уволили 28 февраля за его «антиукраинские» взгляды, сообщает местный портал «Zaxid.net».
Согласно сообщению, солист был «разоблачен» экстремистами скандального сайта «Миротворец», включившими театрального деятеля за его «антиукраинские» взгляды в свой черный список. Националисты вменяют оперному певцу «антиукраинскую пропаганду» и «финансирование Донецкой Народной Республики (ДНР)».
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В свою очередь, Санжаревский заявил, что он в свое время, действительно, был администратором в группе «Антимайдан» в социальных сетях, а также создал интернет-кошелек для сбора финансовой помощи жителям Донбасса.
Однако помощь собственному населения на Украине считается преступлением: служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное производство. Теперь солиста могут обвинить в «создании террористической организации», коей, вероятно, является группа в соцсетях.
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Пока СБУ не предъявила официального обвинения солисту, однако его уже уволили с основного места работы. Отмечается, что Санжаревский первый обратился в СБУ, чтобы его проверили на «сепаратизм».
Напомним, на Украине поиски «террористов» и «сепаратистов» — обычное дело. За карту Украины без российского Крыма могут посадить в тюрьму, за пост в социальных сетях с призывом остановить войну в Донбассе — тоже могут посадить в тюрьму, а за создание видеоканала в YouTube под названием «Новороссия.TV» на Украине сажают на теперь сразу на девять лет.