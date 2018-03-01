Москва, 1 марта, 2018, 07:43 — ИА Регнум. Во время дебатов кандидатов в президенты России лидер ЛДПР Владимир Жириновский в грубой форме обругал другого кандидата от партии «Гражданская инициатива» Ксению Собчак, которая в ответ облила его водой. Дебаты транслировались 28 февраля на телеканале «Россия 1».

Niaz Дебаты

Инцидент произошел во время выступления Сергея Бабурина («Российский общенародный союз»), когда Жириновский начал старательно его перебивать. Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию, так как в «его возрасте вредно волноваться», на что он назвал ее «дурой» и грубо предложил ей замолчать.

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — вскрикнул Жириновский.

После этого он перешел уже совсем к нецензурной брани, в ответ Собчак вылила на него стакан воды, однако Жириновского не остановило и это. Комментируя этот инцидент, Собчак заявила, что «со стороны это выглядело грустно».

«Нахожусь под ярким впечатлением телеэфира с Владимиром Вольфовичем Жириновским. Мне даже пришлось слегка спрыснуть дедушку холодной водой, чтобы купировать приступ, а то бедняга прямо зашелся в сквернословии, —написала Собчак на своей странице во «Вконтакте». — Наверное, со стороны это выглядело грустно».

В предвыборном штабе Жириновского отметили, что Ксения Собчак — «провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте», «зарвавшаяся крикунья» и «засланный казачок, имитирующая на выборах радикальную оппозицию».

Читайте подробнее: Штаб Жириновского: «Собчак — зарвавшаяся крикунья»

Напомним, выборы президента РФ состоятся 18 марта 2018 года. На высший руководящий пост претендуют восемь человек. Конкуренцию действующему главе государства Владимиру Путину, который примет участие в выборах в качестве самовыдвиженца, составят:

Павел Грудинин (КПРФ);

Владимир Жириновский (ЛДПР);

Сергей Бабурин («Российский общенародный союз»);

Ксения Собчак («Гражданская инициатива»);

Максим Сурайкин («Коммунисты России»);

Борис Титов («Партия Роста»);

Григорий Явлинский («Яблоко»).