Москва, 1 марта, 2018, 07:32 — ИА Регнум. В России за неделю (20−26 февраля) рост потребительских цен составил 0,0%, с начала февраля — 100,2%. Неделей ранее (13−19 февраля) инфляция составляла 0,1%, сообщили в Росстате.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубли

С начала 2018 года рост потребительских цен составил 0,6% (за февраль 2017 г. — 0,2%, с начала года — 0,8%).

За неделю на 0,6% выросли цены на яйца, на 0,4% — на пшено, на 0,2% — на сахар-песок.

При этом свинина, крупа гречневая подешевели на 0,4%, куры, сосиски, сардельки, масло сливочное и подсолнечное, рис, соль, водка, печенье и молоко пастеризованное — на 0,1−0,2%.

Рост цен на плодоовощную продукцию составил 0,9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, огурцы, лук — 1,0−2,2%.

Одновременно на 0,7% стали дешевле помидоры.

Практически не изменились цены на бензин и дизельное топливо.

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Как сообщало ИА REGNUM, по прогнозам ЦБ РФ, годовая инфляция сохранится на низком уровне и будет возвращаться к 4% постепенно.

По прогнозам экспертов, в 2018 году инфляция может разогнаться до 5−5,5% в годовом выражении.

Напомним, в России в январе 2018 года рост потребительских цен составил 0,3%. Инфляция по итогам 2017 года составила 2,5%.

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