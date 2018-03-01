Молдавия продолжает давление на Россию, США «сдают позиции»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 1 марта, 2018, 08:00 — ИА Регнум.
- Игра мускулами: Молдавия перевооружается и грозит России;
- «Искусственный интеллект» на войне: Литва репетирует победу «в войне с РФ»;
- Двойная игра: призывы к воссоединению с Россией крымский суд признал преступлением?
- «Русские всё ещё идут!»: политику Трампа назвали «сдачей позиций»;
- Пикантность инициативы: некоторые услуги ФНС станут «немного платными».