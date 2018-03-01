Москва, 1 марта, 2018, 07:11 — ИА Регнум. Торги на внутреннем валютном рынке открылись 28 февраля повышением по курсам иностранных валют на фоне снижения нефтяных котировок в ходе азиатских торгов, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Альпари Владислав Антонов. С их восстановлением курс доллара снизился с 56,47 до 56,04 руб., курс евро — с 68,98 до 68,50 руб.

Иван Шилов ИА REGNUM Курс рубля

Рубль выглядел неплохо до выхода данных минэнерго США. Баррель Brent подешевел на 3,4%, до $64,48. Отчет отразил увеличение запасов и добычи нефти в стране. На фоне дешевеющей нефти курс доллара восстановился на 30 копеек, до 56,34 руб., курс евро — на 26 копеек, до 68,76 руб.

Учитывая, что на мировом валютном рынке доллар США подорожал ко всем основным валютам, к курсу рубля он продемонстрировал скромный рост. Это связано с результатами аукциона Минфина РФ.

После повышения кредитного рейтинга России ведомство успешно разместило два выпуска ОФЗ на 50 млрд рублей при общем спросе 140,3 млрд рублей.

По итогам дня рубль подешевел к доллару и незначительно укрепился к единой валюте из-за её ослабления на Форекс. Пара евро/доллар упала ниже отметки $1,22

Сегодня, 1 марта, стоимость нефти марки Brent составляет $64,69. Уровень $65,75 не устоял, поэтому теперь жду снижения нефтяных котировок до $63,65. Пик налоговых выплат и аукционы Минфина позади, рубль до конца недели останется без поддержки.

На фоне общего укрепления американской валюты курс рубля вернется в область 56,70−56,80 руб. В паре евро/рубль сохранится боковой тренд в диапазоне 68,50—69,00 руб.

Напомним, 28 февраля по итогам торговой сессии на Московской бирже курс американского доллара расчётами «завтра» повысился на 5 коп. (+0,10%), до 56,33 руб., курс евро снизился на 9 коп. (-0,13%), до 68,85 руб. Торговый объём в паре доллар/рубль составил $3,6 млрд (-5,5%), евро/рубль — 424,1 млн евро (-9,69%).

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