Пекин, 1 марта, 2018, 07:08 — ИА Регнум. Центральный паритетный курс китайской валюты составил 6,3352 юаня за доллар США, показав ослабление уже второй день подряд, сообщает 1 марта агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар. Юань

Очередное, второе подряд ослабление юаня к доллару оказалось не очень существенным — всего 58 базисных пунктов. Для сравнения: за предыдущие дни юань ослаб на 148 базисных пунктов. В совокупности получается 206 пунктов.

Перед этим юань три дня подряд креп, продемонстрировав рост на 336 базисных пунктов, а укрепление валюты Поднебесной в предыдущие два с половиной месяца и вовсе составило 3500 пунктов.

Эксперты утверждают, что нынешнее ослабление юаня относительно доллара вызвано в большей степени укреплением самого доллара, чем колебанием юаня.