Казань, 1 марта, 2018, 06:55 — ИА Регнум. Государственное казённое учреждение «Главное инвестиционно-строительное управление РТ» объявило тендер на ремонт и реставрацию здания Казанского государственного цирка с благоустройством территории. Начальная цена контракта — 326 524 520 рублей. Аукцион, в рамках которого будет выбран подрядчик, пройдёт 19 марта 2018 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Грустный клоун

Победитель должен выполнить весь комплекс работ до 30 июня 2018 года. Примечательно, 28 февраля 2018 года на сессии Казанской городской думы мэр Казани Ильсур Метшин в своём докладе заявил, что «буквально в марте откроется после реконструкции цирк».

А между тем аукцион на «проведение работ по ремонту и реставрации зданий государственного автономного учреждения культуры Республики Татарстан «Казанский государственный цирк» с благоустройством территории» был объявлен только 28 февраля 2018 года. Поэтому довольно странным выглядит заявление, что работы будут завершены в марте, особенно с учётом, что победителя тендера определят только 19 марта.

В рамках госконтракта, который будет заключён с победителем, он должен выполнить ремонт кровли, входных групп, оконных проёмов, дверей, инженерных сетей, обустроить восемь гигиенических помещений. А также провести ремонт фасадов, выполнить отделочные работы на площади 4 535 кв. м. Отметим, в смете на непредвиденные расходы заложено 6,4 млн рублей.

К слову, 27 декабря 2016 года тот же заказчик уже провёл аналогичный аукцион на глобальное обновление государственного цирка. Тендер ГКУ объявило после личного указания главы республики Рустама Минниханова. В перечне аукциона те же работы, что и в тендере 2018 года, совпадает и название закупки.

25 января 2017 года, как следует из базы закупок, контракт на реконструкцию и реставрацию государственного цирка был подписан с ООО «Евростройхолдинг +». Цена контракта — более 549,551 млн рублей, из которых 40% — это средства, потраченные на привлечение субподрядчиков. 28 февраля 2018 года в карточке контракта появилась запись, что его исполнение закончено 31 января 2018 года. Вероятно, новый аукцион — это завершение работ, которые не закончил предыдущий подрядчик.

Напомним, Казанский государственный цирк ведёт свою историю с 1890 года, когда было возведено первое здание. А современное здание было построено в 1967 году. Оно вмещает более 2,3 тыс. зрителей одновременно.