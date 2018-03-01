Шанхай, Китай, 1 марта, 2018, 05:19 — ИА Регнум. Более одной тысячи компаний из более, чем 120 стран и регионов подали заявку на участие в выставке China International Import Expo (IMPORT EXPO), которая пройдет в ноябре в Шанхае, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».

Около 100 участников входят в число 500 мировых тяжеловесов в соответствующих областях, отмечают организаторы выставки.

Египет планирует привезти на выставку свою конкурентную продукцию в области строительных материалов, химической продукции и текстиля. Армения привезет пищевые продукты, вино, текстиль и медицинскую продукцию.

Организаторы выставки за последние три месяца провели ряд маркетинговых мероприятий в Германии, Нидерландах, Франции, Испании и Швейцарии.

Китай пообещал увеличить импорт, заявив о планах закупки импортных товаров и услуг на сумму более $10 трлн в ближайшие пять лет.

Напомним, что первая международная китайская выставка импортных товаров и услуг China International Import Expo 2018 пройдет в китайском Шанхае с 1 по 10 ноября 2018 года. Идея учредить выставку родилась на форуме международного сотрудничества «Один пояс, один путь», которая проходила в мае 2017 года в Пекине.

Председатель КНР Си Цзиньпин предложил с 2018 года проводить регулярную международную выставку импортных товаров в Шанхае. Каждой стране-участнице будет представлена выставочный участок на общей выставочной площади 30 тыс. кв. метров.