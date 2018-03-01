Ляонин, Китай, 1 марта, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Мощнейший снегопад обрушился на северо-восток Китая, став причиной задержки рейсов и заторов на автомагистралях, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».

Снег. Аэропорт

К 17:30 по местному времени 28 февраля все участки скоростной автомагистрали в провинции Цзилинь на северо-востоке Китая встали из-за сильнейшего снега, сообщают местные власти.

Аэропорт столицы провинции Цзилинь города Чанчунь был закрыт. Более 100 внутренних и международных рейсов были отложены на неопределенный срок, еще порядка 20 рейсов были перенаправлены в другие аэропорты в связи с невозможностью их принять.

Спасатели были направлены на уборку снега и льда с дорог и железнодорожных станций. В провинции Ляонин к 16:00 по местному времени несколько участков скоростной автомагистрали были закрыты из-за снега.

Несколько автобусных остановок также прекратили свою работу на некоторых участках дорог Ляонина.

Напомним, что Государственная метеослужба Китая объявила желтый уровень погодной опасности в связи со снежными бурями, которые продлятся как минимум до 1 марта на северо-востоке Китая в провинциях Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляони. В некоторых районах ожидаются сильнейшие метели.