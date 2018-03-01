Харбин, Китай, 1 марта, 2018, 04:00 — ИА Регнум. Национальная обсерватория Китая объявила желтый уровень опасности снегопадов, предсказывая, что мощнейшие продолжительные снега накроют северо-восток Поднебесной, передает 28 февраля агентство «Синьхуа».

Zhang Yueyang Снег в Китае

Государственный метеоцентр Китая утверждает, что снежные бури накроют части провинций Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин, где выпадет от 5 до 15 см снега. В некоторых районах ожидаются снежные бури.

Центр рекомендует местным жителям не выходить из домов и просит местные власти предпринять все необходимые меры для обеспечения функционирования автомагистралей, железных дорог, бесперебойного энергоснабжения и телекоммуникаций.

Холодный фронт накроет некоторые районы севера Китая, принеся резкое падение температур до 10 градусов Цельсия, передает метеоцентр.

В Китае действует четырехцветная система предупреждения о погодной опасности, которая градируется от голубого и жёлтого к оранжевому и красному по мере усиления опасности.

Напомним, что в начале 20-х чисел февраля холодный фронт накрыл южные районы Поднебесной, принеся обильные осадки в виде снега и дождя, а также понижению температур на 10 градусов Цельсия.