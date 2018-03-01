Тяньцзинь, Китай, 1 марта, 2018, 03:46 — ИА Регнум. В китайском городе центрального подчинения Тяньцзинь объявлен «оранжевый» уровень загрязнения воздуха, сообщает 28 февраля агентство «Синьхуа».

Тяньцзинь

«Оранжевый» является вторым по серьезности уровнем после красного по четырехцветной шкале. Это значит, что предсказанный индекс качества воздуха (AQI) продержится на уровне более 200 в течение трех последовательных дней.

Начиная с 1 марта городской промышленности предписано сократить выборы с атмосферу по меньшей мере на 50%, в то время, как использование фейерверков запрещено.

Кроме того, грузовикам с четными и нечетными номерами будет запрещено появляться на улицах в соответствующие дни. Старикам и детям рекомендуется оставаться дома и не покидать помещение.

Как сообщало ИА REGNUM, Пекин также задыхается от смога в эти дни. Желтый уровень тревоги в этом городе должен был продлиться как минимум до вечера по местному времени 28 февраля.

В целом, в Китае крайне сложна ситуация с загрязнением воздуха. Особенно это касается крупных промышленных городов вроде Пекина. Оранжевый уровень опасности в таких городах, как Пекин и Тяньцзинь говорит о серьезном ухудшении обстановки в целом.