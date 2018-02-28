Kremlin.ru Российские олимпийцы и Владимир Путин в Кремле

Москва, 1 марта, 2018, 02:49 — ИА Регнум. Церемония вручения государственных наград победителям и призерам XIII зимней Олимпиады в Пхенчхане (Южная Корея) прошла в Кремле. Награды спортсменам вручил президент России Владимир Путин.

«Прежде всего хочу вас поздравить, поблагодарить всех наших спортсменов, всех олимпийцев. Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональные испытания, проявили свои лучшие качества, и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер, — сказал Путин. — Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон».

Президент особо отметил фигуристок Алину Загитову и Евгению Медведеву.

«Они без преувеличения не только порадовали всех своих болельщиков, но и поразили весь мир своей филигранной техникой и вдохновенным исполнением и мастерством, — сказал Путин. — Не просто победили, а взяли недостижимую для ваших соперников высоту».

Загитовой (золотая медаль) и Медведевой (серебро) президент вручил Орден Дружбы.

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Также Орден Дружбы Путин вручил хоккеистам российской сборной.

«Огромным подарком, безусловно, для миллионов российских болельщиков стала и наша победа в хоккее», — сказал Путин.

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Орден Дружбы был вручен и Александру Большунову и Денису Спицову- серебряным призерам по лыжным гонкам.

«Награды взяты совсем молодыми спортсменами, это прямое свидетельство того, что легендарная школа русских лыж возвращает свои позиции в мире, что здесь удалось создать и значительный запас прочности, и систему отбора талантов, о необходимости которой мы раньше много говорили, о необходимости которой раньше столько было сказано», — отметил Путин.

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Лыжники Алексей Червоткин и Андрей Ларьков (серебро), Юлия Белорукова (бронза), фигуристы Екатерина Боброва, Наталья Забияко, Михаил Коляде, Владимир Морозов, Дмитрий Соловьев, Евгений Тарасов, Александр Энберт (серебро) и скелетонист Никита Трегубов (серебро) получили медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Также была вручена медаль ордена «За заслуги перед Отчеством» II степени.