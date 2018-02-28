В «Газпроме» указали на необъективность решения арбитража по «Нафтогазу»
Москва, 1 марта, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Решение Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, нельзя считать справедливым, сообщили в российский компании, передает телеканал НТВ.
Комментируя решение арбитража, в «Газпроме» заявили:
«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража».
«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа», — сообщили в компании.
В «Газпроме» уточнили, что его интересы не были учтены в аналогичной ситуации учтены не были:
«Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был».
Напомним, 28 февраля в «Нафтогазе» сообщили, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.