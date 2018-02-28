Москва, 1 марта, 2018, 02:13 — ИА Регнум. Решение Стокгольмского арбитража, согласно которому «Газпром» должен доплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита, нельзя считать справедливым, сообщили в российский компании, передает телеканал НТВ.

Уильям Хогарт. Суд. 1758

Комментируя решение арбитража, в «Газпроме» заявили:

«Газпром» выражает несогласие с данным решением арбитража».

«Ранее эти же арбитры согласились с аргументами «Нафтогаза» о резком ухудшении состояния украинской экономики, что повлекло снижение спроса на газ и неисполнение обязательств «Нафтогаза» по отбору газа», — сообщили в компании.

В «Газпроме» уточнили, что его интересы не были учтены в аналогичной ситуации учтены не были:

«Однако в отношении «Газпрома», ссылавшегося на снижение закупок европейскими клиентами компании как на главную причину уменьшения транзита через Украину, этот аргумент принят во внимание не был».

Напомним, 28 февраля в «Нафтогазе» сообщили, что Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» доплатить $4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита.