Москва, 1 марта, 2018, 01:24 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин призвал сделать правильные выводы из ситуации с лишением прав Олимпийского комитета России, который в итоге Международный олимпийский комитет (МОК) решил восстановить в правах, передает Russia Today.

Kremlin.ru Владимир Путин на встрече с российскими олимпийцами в Кремле

Комментируя решение МОК, глава государства на встрече со спортсменами в Кремле заявил:

«Эту страницу истории надо перевернуть. Но сделать из произошедшего правильные выводы. Надеюсь, что международные организации поймут, что спорт необходимо держать как можно дальше от проблем в вышестоящих инстанциях».

По словам Путина, сейчас важно, что российские спортсмены «несмотря на все сложности, могут собраться, сосредоточиться на работе».

«Все получилось, — заявил Путин. — Мы слышали, как наши хоккеисты пели гимн. Спасибо вам за отношение к стране и вашему делу».

Напомним, из-за отстранения ОКР, о котором МОК объявил 5 декабря 2017 года, российские спортсмены были допущены до участия в XIII зимней Олимпиаде в Пхенчхане (Южная Корея) только под нейтральным флагом в статусе «олимпийских атлетов из России».

Кроме того, атлеты не смогли пройти с российским флагом на церемонии закрытия Олимпиады, хотя все условия МОК были выполнены. Поводом стала дисквалификация керлингиста Александра Крушельницкого и бобслеистки Надежды Сергеевой из-за допинга.

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Завоевавшие золотые медали на Олимпиаде-2018 хоккеисты команды «Олимпийских атлетов из России» во время церемонии награждения спели гимн России под музыку олимпийского гимна.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 февраля МОК снял дисквалификацию с ОКР.