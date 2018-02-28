Степанакерт, 1 марта, 2018, 00:53 — ИА Регнум. Национальное собрание Республики Арцах (Нагорно-Карабахской Республики) на состоявшемся 28 февраля пленарном заседании приняло заявление в связи с 30-й годовщиной резни армянского населения города Сумгаита.

artsakhpress.am Здание парламента Нагорно-Карабахской Республики

В заявлении говорится: 27−29-го февраля 1988 года власти Азербайджана осуществили в отношении армянского населения города Сумгаит, находящегося всего в 30 километрах от Баку, резню и насильственную депортацию. Жертвами заранее запланированных варварств стали сотни армян, главным образом женщины, дети и пожилые люди, тысячи армян были депортированы в результате массового насилия, а принадлежащее им имущество было расхищено.

Осуществленное в Сумгаите преступление стало очередным проявлением безнаказанно проводимой азербайджанскими властями в советскую эпоху политики дискриминации, этнических чисток и выдавливания армянского населения на примере Нахичевана, продолжившейся в Баку, Гандзаке, других армянонаселенных районах Северного Арцаха. Этими варварствами власти Баку угрожали вставшему на защиту своих прав армянству Карабаха, превратив в заложников армян Восточного Закавказья. Между тем ведущаяся в эти дни в Карабахе общенациональная освободительная борьба была призвана положить конец посягательствам на национальное достоинство армян и геноцидальной политике азербайджанских властей.

Уважая память невинных армян, ставших жертвами геноцида в Сумгаите и будучи убежденными в том, что безнаказанность осуществленных на государственном уровне погромов армянского населения привела к новым массовым преступлениям и развязыванию Азербайджаном войны против народа провозгласившей независимость Нагорно-Карабахской Республики, Национальное собрание Республики Арцах, осуждает любое проявление дискриминации, ксенофобии и нетерпимости,

считает, что официальный Баку по сей день продолжает оставаться носителем геноцидальной политики, последним свидетельством чего стали преступления, осуществленные в отношении гражданского населения Арцаха в апреле 2016 года,

подтверждает, что Республика Арцах будет последовательна в вопросе восстановления и защиты прав подвергшегося насилию и депортации армянства Азербайджана,

призывает парламентские структуры, международные правозащитные организации в связи с 30-й годовщиной массовых погромов армянского населения Сумгаита осудить акты геноцида, осуществленные со стороны Баку против армянства Азербайджана».

Сумгаитский погром — беспорядки на этнической почве в городе Сумгаит Азербайджанской ССР 27—29 февраля 1988 г., сопровождавшиеся массовым насилием в отношении армянского населения, грабежами, убийствами, поджогами и уничтожением имущества.

По выражению британского журналиста Тома де Ваала, выпустившего в 2005 году художественно-документальную книгу «Чёрный сад» об истории карабахского конфликта, эти события стали «первой в современной советской истории вспышкой массового насилия».

По официальным данным Генпрокуратуры СССР, в ходе беспорядков погибло 26 граждан армянской и щесть граждан азербайджанской национальности, более ста человек было ранено. По неофициальным же оценкам число убитых армян исчисляется сотнями. В ходе операции по наведению порядка телесные повреждения различной степени тяжести получили 276 военнослужащих.

29 февраля 1988 на заседании Политбюро ЦК КПСС в Москве было официально признано, что массовые погромы и убийства в Сумгаите осуществлялись по национальному признаку. Однако, как указывается в материалах Правозащитного центра «Мемориал», отсутствие своевременного расследования обстоятельств погромов, установления и наказания виновных привело к дальнейшей эскалации карабахского конфликта.