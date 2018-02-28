Москва, 1 марта, 2018, 00:38 — ИА Регнум. Кандидат в президенты России Ксения Собчак — «зарвавшаяся крикунья» и «провокаторша, имитирующая на выборах радикальную оппозицию», заявили в предвыборном штабе кандидата от ЛДПР Владимира Жириновского, передает РБК.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ксения Собчак

Комментируя инцидент на предвыборных дебатах, в ходе которого между Собчак и Жириновским возникла стычка, в штабе кандидата от ЛДПР заявили:

«Дебаты в программе [Владимира] Соловьева начались с того, что кремлевский засланный казачок Ксения Собчак, имитирующая на выборах радикальную оппозицию, без каких бы то ни было оснований начала свое первое выступление с того, что обозвала Владимира Жириновского клоуном».

Отмечается, что Жириновский на это не ответил, а среагировал на другое — когда Собчак сказала про возраст политика, которому «вредно волноваться».

«Жириновский пытался ее утихомирить, но провокаторша с богатым опытом разборок на лобном месте не угомонилась и плеснула водой в затылок лидеру ЛДПР, — прокомментировали в штабе. — Конечно, такое поведение не могло вызвать мирной реакции Владимира Жириновского, и он жестко осадил зарвавшуюся крикунью. На этом эпизод был завершен».

Напомним, первые предвыборные дебаты транслировались телеканалом «Россия 1» 28 февраля. Когда Собчак во время полемики с Сергеем Бабуриным («Российский общенародный союз») сказала, что Жириновскому вредно волноваться в его возрасте, он грубо предложил ей замолчать (заткнуться).

«С улицы не надо сюда приводить базарных девок. Грязь это всё. «Дом-2» — это там разврат. Пусть заткнется», — добавил Жириновский.

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