Москва, 1 марта, 2018, 00:02 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле вручил государственные награды олимпийским атлетам из России, которые участвовали на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом 28 февраля сообщает пресс-служба Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин с президентом Федерации фигурного катания Александром Горшковым, олимпийской чемпионкой по фигурному катанию на коньках Алиной Загитовой и серебряным призёром Игр по фигурному катанию на коньках Евгенией Медведевой

Российский лидер вручил Ордена Дружбы олимпийским чемпионам и некоторым серебряным призерам. Напомним, что «золото» Пхёнчхана завоевали фигуристка Алина Загитова и сборная олимпийских хоккеистов из России. Кроме того, Ордена Дружбы были вручены фигуристке Евгении Медведевой, которая завоевало «серебро» в одиночном женском катании, а также лыжникам Александру Большунову и Денису Спицову, которые также завоевали «серебро».

Остальные спортсмены были награждены медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» первой и второй степени.

«Вы достойно выдержали и спортивные, и околоспортивные нагрузки, эмоциональное испытание, проявили свои лучшие качества — и спортивные, и человеческие, и показали бойцовский характер. Мы знаем, как непросто каждому из вас было, насколько сложен был этот марафон. Другие спортсмены выступали и сказали, что у нас много чего забрали. Действительно, забрать можно всё, что угодно, любую атрибутику, но характер забрать невозможно. И вы это доказали своими выступлениями, своим отношением к делу, к стране. И это было всё очень ярко, красиво. И чувство гордости возникало, когда смотрели на ваши выступления», — сказал Путин на церемонии награждения.