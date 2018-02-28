Москва, 28 февраля, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 28 февраля подписал закон о продлении ещё на два года «дачной амнистии». Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Валентин Сидоров. На тёплой земле. 1962

В соответствии с принятым законом в России до 1 марта 2020 года продолжит действовать упрощённый порядок регистрации прав собственности на дачи и объекты индивидуального жилищного строительства, предназначенные для ведения личного подсобного хозяйства.

Упрощённый порядок предполагает, что для регистрации прав на указанные объекты не требуется получение разрешений на введение их в эксплуатацию и представления таких разрешений для проведения инвентаризации объектов, в том числе с целью оформления и выдачи технических паспортов.

Кроме этого, законом предусматривается, что регионы смогут устанавливать максимальные цены на кадастровую оценку участков в зависимости от видов объектов недвижимости и иных критериев.

Проект закона был принят Государственной думой 22 февраля и одобрен Советом Федерации 28 февраля 2018 года.

Напомним, что «дачная амнистия» действует в России уже более 11 лет. За это время в упрощенном порядке было зарегистрировано более 3,5 млн объектов индивидуального жилищного строительства и более 7 млн земельных участков.