Москва, 1 марта, 2018, 00:00 — ИА Регнум. Политики и государственные чиновники должны возвращать родственников и капиталы из-за границы, «иначе будет поздно», заявил генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов 28 февраля в интервью ИА REGNUM.

Иосиф Сталин

В настоящий момент фракция ЛДПР в Госдуме готовит поправки к закону о выборах, которые запретят баллотироваться в президенты лицам, имеющим родственников за рубежом.

Инициативу ЛДПР корреспонденту ИА REGNUM прокомментировал генерал-майор ФСБ в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике, член Союза писателей России Александр Михайлов.

«При всем моем скептическом отношении к ЛДПР, тут они абсолютно правы, — считает Михайлов. — Люди, которые не закрыли счета, у которых родственники за границей живут — в первую очередь дети и жены — это самые уязвимые люди».

По словам Михайлова, давление западных специальных служб на политиков через родственников «делается очень просто».

«Создается угроза ареста его сына, дочери по тяжким статьям, а ему делается предложение на предмет принятия каких-либо политических решений в интересах противника…

Это может произойти в любой момент. Достиг человек потолка своей политической карьеры, может стать исполнителем воли противника — ему делают предложение, не согласен — его ребенка закрывают, также как Бута или Ярошенко. Американское правосудие, оно не особенно церемонится.

При этом человек, который становится заложником судьбы своих детей, является не только исполнителем воли нашего противника, он является еще и потенциальным шпионом, который сдает информацию, представляющую государственную тайну».

Похожая ситуация возможна со счетами в иностранных банках и недвижимостью за рубежом.

«Человек, который является владельцем счетов за рубежом — понятно, что его счета могут быть арестованы. Но еще его деньги могут быть объявлены «криминального происхождения». Кроме того, что деньги отберут — на политика откроют уголовное дело, закроют ему въезд. Очевидная же вещь! Аналогичная ситуация с недвижимостью».

Однако, по мнению Михайлова, наиболее опасным является именно давление спецслужб на родственников политиков и чиновников, проживающих за границей.

«Я глубоко убежден, что все персонажи, которые имеют какие-либо выходы «туда», они являются уязвимыми. Не являются надежными с точки зрения политической карьеры и отношения к государству.

Помните, как Сталин ответил: «Я солдата на маршала не меняю»? А эти поменяют. И никто не может гарантировать — поменяет он или нет.

Возникает конфликт интересов. Если ребенок арестован за какое-то тяжкое преступление, а это легко придумать для западных специальных служб. Или по-тихому разойтись и выполнить волю противника, или пойти на то, что ребенок будет сидеть пожизненно, а то еще и на электрическом стуле. Все очень просто».

По словам Михайлова, всем представителям российской политической элиты давно нужно было вернуть в Россию капиталы и родственников.

«Надо было давно возвращать капиталы. Надо было давно избавляться от всей недвижимости за рубежом… И все, кто имеет отношение к политикам — все должны вернуться сюда. И быть здесь до того момента, пока папашка не оставит пост. И еще лет пять… Пока не устареет информация, которой он владеет.

Все очень просто. Политическая жизнь, она очень жесткая. Человек, который встает на эту тропу, должен отдавать себе отчет — в любой момент на этой тропе его может сожрать медведь.

Еще раз повторю: все дети находятся в разработках. И специальные службы отслеживают их очень тщательно, очень внимательно. Наверняка есть «скелеты в шкафу». И когда влетит от американского правосудия 20 лет тюрьмы за какое-нибудь несуществующее преступление — будет поздно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 28 февраля представители фракции ЛДПР в Государственной думе сообщили, что партия готовит поправки в закон о выборах президента. В частности, ЛДПР предлагает отказывать в регистрации кандидатам, имеющим родственников за рубежом.

Также ЛДПР настаивает, что кандидат в президенты должен в обязательном порядке проходить службу в армии либо иметь документ из военкомата, что он освобожден от службы на законных основаниях, либо по болезни, либо, например, если этот кандидат — женщина.

Кроме того, кандидат, по мнению ЛДПР, должен в обязательном порядке предоставлять в ЦИК и общественности справку о состоянии своего здоровья.