Лондон, 28 февраля, 2018, 22:59 — ИА Регнум. Специалисты Facebook в ходе расследования не обнаружили в социальной сети активной рекламы, связанной с Россией, которая касалась бы референдума о выходе Великобритании из Европейского союза, передаёт телеканал RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Как сообщается, письмо от представителя британского отделения компании Саймона Милнера с соответствующим уведомлением было направлено руководителю парламентского комитета по цифровой культуре, СМИ и спорту Дамиану Коллинзу.

В письме указывается, что в рамках внутреннего расследования не было найдено каких-либо дополнительных связанных с Россией аккаунтов или страниц, которые поставляли бы рекламу в Великобритании в период проведения референдума по Brexit, помимо «минимальной активности, о которой сообщали ранее».

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Facebook анализировали активность аккаунтов в ходе референдума в Великобритании и обнаружили только три рекламных объявления по Brexit, связанных с расположенным в России «Агентством интернет-исследований», которые в общей сумме набрали 200 просмотров.

Между тем британские парламентарии сочли проведённое расследование недостаточным и в январе этого года обратились к Facebook с просьбой провести более углублённый анализ.

Напомним, ранее сервисы YouTube и Twitter также заявили об отсутствии каких-либо признаков «российского вмешательства» в референдум по выходу Великобритании из Евросоюза.