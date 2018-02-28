Дамаск, 28 февраля, 2018, 22:50 — ИА Регнум. Несмотря на резолюцию СБ ООН о 30-дневном прекращении огня террористы продолжают боевые действия в сирийских провинциях Алеппо, Дараа и Латакия, сообщил 28 февраля начальник Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Евтушенко.

Минобороны России Сирия

По словам Юрия Евтушенко, кроме указанных выше трех провинций обострение обстановки отмечается в пригороде Дамаска Восточная Гута.

«Между тем проводимый нами мониторинг соблюдения режима прекращения огня свидетельствует о продолжающихся вооружёнными группировками боевых действиях в провинциях Алеппо, Латакия и Дараа. Особую озабоченность вызывает крайне напряжённая обстановка в Восточной Гуте», — указано в пресс-релизе Центра по примирению.

Как сообщало ИА REGNUM, боевики не соблюдают режим прекращения огня в Восточной Гуте и под угрозой убийства не позволяют мирным жителям Восточной Гуты уйти из этого пригорода.

Сирийская армия готовится к операции по очитске этого пригорода Дамаска от террористов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия больше не будет терпеть минометные обстрелы своего посольства в Сирии и жилых кварталов Дамаска, которые ежедневно производят боевики, контролирующие пригород Восточная Гута.