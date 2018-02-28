Россия предложила в СБ ООН проект заявления в поддержку резолюции по Сирии
Нью-Йорк, США, 28 февраля, 2018, 22:33 — ИА Регнум. Россия распространила в Совете Безопасности ООН проект заявления в поддержку выполнения резолюции о гуманитарной паузе в Сирии. Об этом 28 февраля сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
В ходе заседания Совета Безопасности российский дипломат также призвал ООН направить в Сирию миссию для оценки ситуации в Ракке, а контролирующую данный район международную коалицию во главе с США — обеспечить все необходимые условия для этого.
Чуть позднее Василий Небензя сообщил, что американская сторона блокирует проект заявления СБ ООН и представила к нему свои правки, которые «не имеют ничего общего с российским проектом».
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Напомним, 24 февраля Совет Безопасности ООН единогласно принял резолюцию о введении 30-дневного режима прекращения огня и гуманитарной паузы на территории Сирии.
Согласно документу, режим прекращения огня не распространяется на военные операции против террористических группировок.
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