Приштина, Сербия, 28 февраля, 2018, 22:22 — ИА Регнум. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер призвал Косово заключить пограничное соглашение с Черногорией, 28 февраля передает агентство Associated Press.

euranet_plus Жан-Клод Юнкер

В косовской Приштине Юнкера сопровождали глава внешнеполитического ведомства ЕС Федерика Могерини и комиссар по расширению ЕС Йоханнес Хан.

В своем выступлении в Приштине Юнкер отметил, что «основополагающими являются отношения между Косово и Сербией», однако соглашение о границе с Черногорией также необходимо.

Демаркация границы с Черногорией является предварительным условием для возможности жителей Косово получать шенгенские визы, дающие возможность свободного перемещения по странам ЕС.

Напомним, в то время как Сербия отказывается признать отделение Косово от своей территории, Черногория признала независимость Косово от Сербии в 2008 году.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер 28 февраля посетил несколько балканских стран. Он уже был в Боснии и Герцеговине, где «огорчил» политиков и чиновников невозможностью вступления бывшей югославской республики в ЕС.