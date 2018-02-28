Киев, 28 февраля, 2018, 21:47 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко провел очередную большую пресс-конференцию. Общение с журналистами продолжалось около двух часов. Выступление президента активно прокомментировали эксперты и политики.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Позолоти

США поставляют оружие

Порошенко заявил, что США передадут Украине средства радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны и многие другие виды вооружения.

«Первая поставка этого (американского летального оружия — ИА REGNUM ) вооружения должна произойти уже через несколько недель. Мы говорим о целом ряде поставок, начиная с антиснайперских комплексов, потому что многие украинские бойцы были убиты именно российскими снайперами на востоке нашей страны», — сказал Порошенко.

Украина сама разберется, каких героев ей чтить, а каких нет

Порошенко рассказал о создании комиссии на уровне вице-премьеров Польши и Украины, которая должна разработать дорожную карту по выходу «из обстоятельств, возникших после ряда шагов», в частности после внесения польским парламентом поправок в закон об Институте нацпамяти.

«Мы не нуждаемся, чтобы нам кто-то говорил, каких украинских героев мы должны чтить, а каких нет. Мы сами разберемся. Также как мы никому не советуем, кого Польша должна чтить, а кого нет. Это нехорошо», — рассказал Порошенко.

Крым

Порошенко ответил отказом на ранее озвученное предложение президента России Владимира Путина о передаче украинских вооружений и военной техники из Крыма.

«Мы готовы принять корабли из Крыма только вместе с Крымом. Уверен в том, что это единодушная позиция и украинской власти, и украинского народа, и украинского общества», — заявил он.

Кроме этого, темы Крыма глава Украины больше не касался.

Донбасс

По мнению главы Украины, размещение миротворческой миссии в Донбассе является единственным вариантом для возврата региона под суверенитет Украины.

«Миротворческая миссия — единственный вариант, которым можно остановить убийство украинцев, как гражданских, так и военных, которым можно возобновить украинский суверенитет на оккупированном Донбассе», — сказал Порошенко.

По его словам, много стран предоставили предварительное согласие для участия в такой миссии, и размещение миротворческой миссии будет обсуждаться в рамках «нормандского формата».

Кроме того, Порошенко ответил на вопрос, будет ли участвовать в следующих президентских выборах, которые пройдут на Украине в 2019 году.

В свою очередь политолог Игорь Тышкевич отметил готовность Порошенко изменить Конституцию Украины.

«Интересный акцент — это будущие изменения Конституции. Президент анонсировал, что будет пытаться прописать в Конституции путь Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Тем самым он выбивает основу агитационных тезисов Юлии Тимошенко, которая говорит о необходимости проведения референдума. Тут президент подтвердил, что проблем с решением этого вопроса не будет. Но когда корреспондент крымско-татарского канала АТR спросила о создании на базе Крыма крымско-татарской автономии, тут президент был более острожным. Он сказал, что это будет зависеть от того, как проголосуют депутаты», — сказал Тышкевич в эфире телеканала «112 Украина».

Он также объяснил нежелание Порошенко распускать Раду и проводить досрочные выборы, наличием в парламенте ситуативного большинства.

«Сотрудничество части «Оппозиционного блока», который ближе стоит к Ахметову, с правящей коалицией… Есть мажоритарщики, БПП и Народный фронт. Их голосов достаточно чтобы парламент пусть и ситуативно, но принимал законопроекты. Если есть ситуативное большинство, тогда нет необходимости идти на досрочные выборы. У «Батькивщины» и «Самопомощи» не хватит сил спровоцировать мощный парламентский кризис», — добавил Тышкевич.

Кроме того, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала отметил, что «на пресс-конференции звучали очень неудобные вопросы для Петра Порошенко».

«Нужно отдать ему должное, он достаточно мастерски обходил острые углы. Пресс-конференция не дала прорыва каким-то процессам… Мы видели общение с журналистами, а не обращение к гражданам страны. Когда выступает глава государства, он должен через журналистов обращаться к гражданам… Есть заявление об антикоррупционном суде. Будем надеяться, что за него проголосуют, и мы снимем разногласия с нашими западными партнерами», — сказал Бала.

При этом депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» Олег Петренко считает, что Порошенко не распустит Раду, поскольку уже в 2019 году должны пройти очередные парламентские выборы.

«Есть серьезные осложнения отношений президента и премьер-министра… Да, Владимир Гройсман оформился как самостоятельный политик. Президент очень ревниво к этому относится, потому что именно президент его породил как масштабного политика… Если премьер Гройсман примет участие в президентских выборах, то у действующего президента Порошенко, согласно последней серьезной социологии, он даже не попадет во второй тур не то, что победит на президентских выборах», — сказал Петренко.

Политолог Тарас Чорновил уверен, что «основная идея пресс-конференции — дать старт изменению Конституции».

«Президент хочет внести изменения до конца этого года… В преамбулу будет записано, что Украина ставит своей стратегической целью членство в ЕС и НАТО», — сказал Чорновил.

«Кстати, впервые прозвучало, что Медведчука в рабочую группу ввел Валентин Наливайченко, который был главой СБУ… Также мы с вами понимаем, что Петр Порошенко точно будет баллотироваться в президенты», — добавил Чорновил.

В то же время эксперт Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что администрация президента Порошенко «блефовала», когда распространяла информацию о возможном роспуске Рады.

«Банковая месяц разгоняла блеф о досрочных выборах в Раду, чтобы Порошенко за полминуты убедительно рассказал, почему это не нужно делать… Краткий итог прессухи Порошенко… Я очень уверен в себе, а там хоть потоп… Я бы бросил все это, но никогда не проигрывал кампаний, потому что смотри пункт выше. Хорошо бы ввести миротворцев ООН на Донбасс, но что с этого получится и получится ли, Бог его знает», — пишет Романенко на своей странице в Фейсбуке.

Он также раскритиковал Порошенко за неэффективную финансовую политику.

«Порошенко: «Я горжусь, что я единственный президент при которым Украина получает 5 транш МВФ»… я думал, что нужно гордиться, когда страна способна жить без долгов и попрошайничества жалких пары миллиардов, имея самые крутые чернозёмы и трудолюбивый народ», — добавил Романенко.

Политолог Дмитрий Корнейчук констатирует, что пресс-конференция Порошенко была устроена в основном для Вашингтона, и одновременно — для Москвы. Также эксперт анализирует основные выводы:

«Первый — Порошенко публично берет на себя ответственность за выполнение «плана Расмуссена» по вводу миротворцев на Донбасс и Минских соглашений. И готов везде говорить, что это и украинская инициатива, а не «договорняк» Вашингтона и Москвы. Второе — Порошенко готов выполнить ключевую часть Минских соглашений, касающуюся закрепления в Конституции особого статуса Донбасса. И прикроют это под соусом внесения изменений в Конституции об упоминании пути Украины в ЕС и НАТО. Третий — Порошенко не принял решение идти на президентские выборы, что означает: именно Вашингтон должен решить его судьбу. Если Порошенко будет полезен после весны 2019-го — он пойдет на выборы. Если Вашингтон считает, что нет — то на выборы Порошенко не пойдет в обмен на гарантии личной безопасности. Четвертый — Порошенко в ближайшее время примет в Раде все законы, которые хочет от него Вашингтон (антикоррупционный суд, служба финансовой разведки и т.д.)», — заявляет Корнейчук.

Политолог делает вывод, что Порошенко публично расписался в том, что он марионетка Вашингтона.

«И готов сделать для хозяев все. Ну, а Трамп уже должен с барского плеча решить: казнить Порошенко или миловать в 2019-м? Но даже «казнь» должна быть очень мягкой — без побега из страны. По крайней мере, так просит Порошенко…», — резюмировал аналитик.

Напомним, перед началом пресс-конференции президент Порошенко выступил с предложением прописать в Конституции стремление Украины к членству в Евросоюзе и НАТО. Он считает, что поправки к Конституции стали бы «страховкой от любых неожиданностей», а также указали вектор развития страны «на годы вперед».

«Мы сейчас обсуждаем предложение заякорить в Конституции европейскую и евроатлантическую интеграцию. Обе идеи сейчас, как свидетельствуют опросы общественного мнения, являются консолидированными для общества. Они пользуются широкой поддержкой в обществе», — рассказал Порошенко.