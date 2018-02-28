Ташкент, 28 февраля, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В Узбекистане до конца 2018 года планируется установить 1045 банкомата для обслуживания международных банковских карт, сообщает 28 февраля «Газета.uz» со ссылкой на руководителя департамента валютного регулирования и платежного баланса Центрального банка республики Бобира Абубакирова.

Самарканд, Узбекистан

По его словам, банкоматы будут работать круглосуточно, а деньги можно будет получить не только в иностранной валюте, но и в сумах.

Банкоматы будут принимать банковские карты различных систем, в том числе VISA, MasterCard и других. В настоящее время шесть банков республики работают с картами UnionPay.

Как сообщало ИА REGNUM, первые банкоматы появились в Узбекистане в августе 2017 года. В декабре прошлого года было установлено 159 банкоматов. Ранее планировалось, что до конца 2018 году будет установлено 595 банкоматов.

Данная услуга плохо развита в Узбекистане. До либерализации валютной системы в сентябре 2017 года получить наличные деньги в иностранной валюте было очень сложно.