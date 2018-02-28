Москва, 28 февраля, 2018, 20:52 — ИА Регнум. Заместитель главного военного прокурора России Евгений Иванов подтвердил информацию о задержании руководителя ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» Министерства обороны России Андрея Нежигая, передаёт 28 февраля ТАСС.

Vsemetri.com Форма прокурора

По его словам, в отношении чиновника «возбуждено уголовное дело по факту получения взятки в размере свыше 15 млн рублей».

«В настоящее время дело расследуется, что ему грозит — будут по результатам следствия решать», — сказал Иванов добавив, что на данный момент «преждевременно делать какие-то выводы и прогнозы».

Напомним, накануне ряд СМИ со ссылкой на источники сообщил, что начальник федерального государственного казенного учреждения «Центральное территориальное управление имущественных отношений» был задержан с поличным при получении взятки сотрудниками Следственного комитета при поддержке ФСБ.

Андрей Нежигай подозревается в попытке за денежное вознаграждение оказать «содействие в реализации имущества» в Москве, принадлежащего оборонному ведомству.

ФГКУ «Центральное территориальное управление имущественных отношений» находится в непосредственном подчинении Департаменту имущественных отношений Минобороны России, который уже оказался в центре громкого скандала в 2012 году, когда его руководитель Евгения Васильева была задержана по обвинению в коррупции.

В 2015 году Васильева была признали виновной в восьми эпизодах мошенничества и приговорена к пяти годам колонии. Чиновницу отправили в исправительное учреждение под Владимиром, однако через несколько месяцев она вышла на свободу, получив условно-досрочное освобождение.