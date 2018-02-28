Минск, 28 февраля, 2018, 20:40 — ИА Регнум. Полномочный представитель РФ в Контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов сообщил о решении объявить перемирие сторон с 5 марта, передает корреспондент ИА REGNUM 28 февраля.

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«В течение Новогоднего или «рождественского» перемирия значительно снизилось число нарушений режима прекращения огня. Однако в феврале число таких случаев вновь возросло. В связи с этим Контактная группа сочла необходимым объявить с 5 марта «весеннее» перемирие», — сказал Грызлов.

Вопрос о росте числа нарушений украинской стороной режима прекращения огня и обстрелах, нарушениях в режиме отвода запрещенных Минскими соглашениями вооружений от линии соприкосновения обсуждался в ходе встречи группы, отметил полпред России.

«Российская делегация предложила ОБСЕ более чётко фиксировать, с какой стороны происходят нарушения, а также поставить на контроль выпуск приказов об ответственности для нарушителей режима прекращения огня и исполнение этих приказов личным составом формирований противостоящих сторон», — рассказал он.