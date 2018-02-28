Вильнюс, 28 февраля, 2018, 19:59 — ИА Регнум. С 1 апреля 2018 года в Литве регулируемые производители энергии у назначенного поставщика (терминала СПГ) будут покупать природный газ по цене, которая будет примерно на 3% меньше теперешней — за 18,97 евро/мегаватт-час (без НДС). Сейчас они покупают газ по цене 19,60 евро/мегаватт-час (без НДС), сообщили ИА REGNUM в литовской государственной комиссии по контролю над ценами и энергетике.

Газовая конфорка

Целевая цена на природный газ сокращается из-за прогнозируемой более низкой стоимости импортируемого природного газа. Согласно действующим договорам купли-продажи (импорта), заключенным предприятиями, поставляющими природный газ, обсчитанная прогнозируемая стоимость импортируемого природного газа во втором квартале 2018 года — 17,05 евро/мегаватт-час (на 2018 год прогнозировалось 17,85 евро/мегаватт-час).

Отметим, что сжиженный природный газ с СПГ-терминала Independence в Клайпеде по оценкам специалистов на 20−30% дороже, чем российский природный газ. Точного сравнения сделать невозможно в связи с тем, что цена сжиженного газа в Литве засекречена под предлогом коммерческой тайны. Эксперты оценивают его реальную стоимость по косвенным признакам.