Ереван, 28 февраля, 2018, 19:46 — ИА Регнум. В 2017 году экономика Армении выросла на рекордные за десятилетие 7,5%, сообщили ИА REGNUM в Национальной статистической службе Армении. Сопоставимый рост был зафиксирован лишь в 2012 году — 7,2%, Больший рост был зафиксирован лишь в 2007 году — 13,7%.

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По текущим ценам ВВП республики составил 5,58 трлн драмов (порядка $11,6 млрд). Росту ВВП в основном способствовал рост торговли и услуг — на 5,3%, на 1,8% росту способствовало промышленное производство, строительство — на 0,2%. В минусе лишь сельское хозяйство — способствовало росту на минус 0,6%. ВВП ну душу населения составило 1,8 млн или $3 880. Изначально правительство планировало экономический рост на уровне 3,2%.

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Накануне президент Армении Серж Саргсян провел совещание с чиновниками экономического блока, в ходе которого коснулся прошлогодних показателей.

«Я думаю, что в течение нескольких ближайших недель мы доведем до завершения стратегию экономического и социального развития Армении до 2030 года. Учитывая также то обстоятельство, что правительство в 2017 году достигло хороших результатов, я не думаю, что отклонения будут велики, мы, вероятно, будем иметь экономический рост в пределах 7,4 — 7,7%. Это, несомненно, хороший показатель. Но мы также должны учитывать, что хороший экономический рост одного года не может иметь влияние на широкие слои нашего общества. Еще два-три года такого роста, и думаю, что этим мы можем создать очень хорошие основы для реализации наших демографических программ», — сказал президент Армении.

Он также подчеркнул, что в начале 2018 года правительство стартовало с хорошими показателями, однако, по словам президента, еще нельзя сказать, что Армения достигла границы своих возможностей, пока результаты этой работы не стали ощутимыми для всех слоёв общественности.