Пентагон: Россия — единственная угроза существованию нашей страны
Вашингтон, 28 февраля, 2018, 19:41 — ИА Регнум. Россия является единственной угрозой существованию Соединенных Штатов, заявил 28 февраля начальник Стратегического командования Вооруженных сил США (Стратком) генерал Джон Хайтен.
Такое заявление Джон Хайтен сделал на конференции в штате Виргиния. В ходе выступления Россию он назвал наиболее значительной угрозой для США, а КНДР охарактеризовал как наиболее непредсказуемую угрозу, опасную в «краткосрочной перспективе».
«Думаю, что Россия — наиболее значительная угроза, так как она является единственной угрозой существованию нашей страны в данный момент. Я думаю также, что Северная Корея — самая неопределенная угроза, наиболее опасная в краткосрочной перспективе», — сказал генерал Хайтен.
Кроме того, Хайтен заявил, что США применят разные подходы к разным противникам, к числу которых он отнес также и Китай.
«Против Кореи мы применим оборону, против России и Китая — элементы космической, кибернетической и другой обороны», — сказал начальник Стратегического командования Вооруженных сил США.
Как сообщало ИА REGNUM, новая американская военная доктрина обозначает Россию и Китай главными противниками США, пытающимися изменить установленный Вашингтоном миропорядок.