Вильнюс, 28 февраля, 2018, 19:40 — ИА Регнум. Две группы военных из артиллерийского батальона генерала Ромуалдаса Гедрайтиса Сухопутных войск Литовской армии примут участие в международных учениях Dynamic Front 2018, которые пройдут в Германии, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 28 февраля. Соответствующую командировку анонсировало минобороны Литвы.

7th Army Training Command Литовские военные в ходе штатных учений

Позже к этим учениям, которые будут идти до 11 марта, присоединятся специалисты по огневой поддержке из штаба моторизированной пехотной бригады «Жемайтия», артиллерийского батальона бригадного генерала Мотеюса Печюлениса, учебного центра Юозаса Лукши и механизированного пехотного батальона Великого Князя Литовксого Вайдотаса. Планируется, что в учениях примут участие более 30 литовских военных.

В учениях, которые пройдут в Германии, будут действовать единицы управления огнем разного уровня — от корпуса до батальонов. Будет отрабатываться планирование и выполнение операций, боевую стрельбу будет производить 21 артиллерийская единица, вместе будет работать и авиационная поддержка с воздуха.

Специалисты по огневой поддержке сухопутных войск литовской армии в учениях Dynamic Front 2018 будут тренироваться планировать и координировать косвенный огонь единиц НАТО с помощью компьютеризированной системы управления огнем ADLER 2. Для литовских военных, которые будут выполнять задания передовых наблюдателей, будет создана возможность тренироваться и осуществлять вызов косвенного огня, управление и корректирование. Также военные смогут познакомиться с оборудованием передовых наблюдателей, которое используют другие страны.

Учения Dynamic Front 2018 — одни из крупнейших объединенных учений огневой поддержки. В учениях также участвуют представители Дании, Грузии, США, Великобритании, Италии, Хорватии, Латвии, Польши, Македонии, Франции, Румынии, Швеции, Турции и Германии со своими единицами огневой поддержки. Всего в учениях примут участие около 2000 военных.