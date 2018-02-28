Киев, 28 февраля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко признал, что за последние годы так и не произошло существенного улучшения жизни большинства украинских граждан. Об этом он заявил сегодня, 28 февраля, на пресс-конференции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Хорошо

Порошенко отметил, что проводимые на Украине реформы не улучшают жизнь населения.

«От многих реформ большинство украинцев, к сожалению, пока не чувствуют позитивного эффекта, поскольку жизнь украинцев значительно не улучшилась», — сказал украинский президент.

Тем не менее, по мнению Порошенко, уровень жизни на Украине начинает хоть и медленно, но восстанавливаться. Хотя конечны темпы этого восстановления он считает неудовлетворительными.

При этом Порошенко не указал ни одного признака восстановления уровня жизни широких слоев населения на Украине. Ряд экспертов, а также многие украинские политики указывает, что уровень жизни большинства украинцев продолжает ухудшаться и каких-то перспектив его улучшения вообще не просматривается.

Но Порошенко считает, что те изменения, которые произошли на Украине после государственного переворота, оченили в мировом сообществе, что в конечном итоге и привело к введению безвизового режима с Евросоюзом. Ну, а снижение уровня жизни большинства украинцев — это досадное недоразумение.