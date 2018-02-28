Париж, 28 февраля, 2018, 19:39 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон сыграет роль в детском благотворительном спектакле в Елисейском дворце, 28 февраля передает агентство Associated Press.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Французский президент исполнит роль рассказчика в спектакле «Петя и волк» на музыку Сергея Прокофьева.

Зрителями спектакля станут школьники, дети-инвалиды, дети военных Франции. В спектакле также примет участие оркестр Республиканской гвардии. Представление будет закрыто для прессы.

Согласно заявлению пресс-службы президента Франции, Макрон принимает участие в спектакле впервые после вступления на пост главы государства.

Журналисты отмечают, что президент Франции имеет богатый опыт актерской игры. Но речь не о победе на выборах — в юности Макрон играл в школьном театре, где и встретил свою жену Бриджит.