Ереван, 28 февраля, 2018, 19:15 — ИА Регнум. В Армении по требованию новой Конституции, которая полностью войдет в силу 9 апреля, создается Высший судебный совет.

Гагик Арутюнян (слева), Геворк Костанян

Новый орган должен рекомендовать президенту Армении кандидатуры судей, председателей судов и председателей палат Кассационного суда для назначения. Совет также решает вопрос о привлечении судьи к дисциплинарной ответственности, прекращении его полномочий, а также дает согласие на инициирование уголовного преследования в отношении судьи или лишения его свободы.

По сути Высший судебный совет заменит действующий ныне Совет юстиции, с той основной разницей, что все члены Совета юстиции назначаются президентом Армении, а из десяти членов Высшего судебного совета пятерых избирает парламент, а ещё пятеро будут назначены по результатам выборов на общем собрании судей.

Сегодня, 28 февраля, парламент Армении закрытым тайным голосованием избрал пятерых членов Высшего судебного совета. В выборах приняли участие 98 из 105 депутатов.

На первый пост в Совете избран председатель Конституционного суда Гагик Арутюнян, на второй — бывший министр юстиции Геворк Даниелян, на третий — кандидат юридических наук Липарит Меликджанян, на четвертый — председатель саморегулирующейся организации примирителей Армении Айк Ованнисян, на пятый — заведующий кафедрой гражданского судопроизводства юридического факультета Ереванского государственного университета Сергей Мегрян. Первые три члена совета избраны сроком на пять лет, последние два — сроком на три года. За выборами последовала церемония их приведения к присяге.

По мнению многих армянских юристов, Высший судебный совет не сможет обеспечить независимость судебной системы, поднять авторитет судебной системы, так как избранные сегодня члены этого совета для начала должны быть независимы сами.

По мнению юриста Тиграна Григоряна, только членство в этом совете Гагика Арутюняна и Геворка Даниеляна свидетельствует о том, что армянские суды продолжат принимать решения, которые выгодны властям, приговаривать политических противников властей к тюремным заключениям за деяния, которые они не совершали.

«Невозможно изменив названия органа изменить ее суть. Зависимая судебная система — гарантия беззаботного нахождения у власти для правящей Республиканской партии Армении и его лидера Сержа Саргсяна. Так как Саргсян, несмотря на обещания не претендовать на пост премьера, собирается в третий, и судя по политическим процессам на долго возглавить управления страной, ни о какой независимой судебной системе речи быть не может», — сказал Тигран Григорян в беседе с ИА REGNUM.