Тамбов, 28 февраля, 2018, 19:06 — ИА Регнум. В Тамбовской области на развитие агропромышленного комплекса в этом году планируется направить более 2,79 млрд рублей, из которых свыше 2,5 млрд рублей будет выделено из федерального бюджета, 288 млн рублей — из областного в качестве софинансирования, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница

Средства предоставляются в рамках заключенных администрацией Тамбовской области соглашений с Министерством сельского хозяйства РФ и Федеральным агентством по рыболовству.

Общий лимит средств федерального и областного бюджетов в течение года будет направлен на развитие садоводства, субсидирование приобретения элитных семян, страхование сельскохозяйственных культур и животных. Из этих средств также будут профинансированы гранты на развитие малых форм хозяйствования, содержание племенного маточного поголовья животных, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам, несвязанную поддержку на выращивание семенного картофеля и овощей открытого грунта, повышение продуктивности в молочном скотоводстве.

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Кроме того, часть выделенной суммы планируется вложить в мероприятия по мелиорации земель сельскохозяйственного назначения и по устойчивому развитию сельских территорий.

Финансирование тамбовских аграриев уже началось. Первый транш субсидии на повышение продуктивности в молочном скотоводстве направлен на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей региона.