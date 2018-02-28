Москва, 28 февраля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Внести основания для отказа или отмены регистрации кандидатом в президенты РФ предложил внести в закон лидер ЛДПР Владимир Жириновский. «В законе «О выборах президента Российской Федерации» нет вообще никаких ограничений, — заявил он сегодня, 28 февраля, выступая в эфире телеканала «Россия 1». — Мы хотим внести поправки в закон о выборах президента. Там должны быть основания для отказа в регистрации или для отмены регистрации».

A.Savin Лидер ЛДПР В.В.Жириновский

Сейчас, как отметил лидер ЛДПР, стать кандидатом в президенты России может стать «кто хочет».

Как пояснил член фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Игорь Лебедев, законопроектом, который будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента от фракции, вносятся поправки в действующий закон о выборах президента РФ и, в частности, за основу берутся те требования, которые действуют в отношении желающих устроиться на госслужбу.

Первое условие: «Кандидат в президенты должен в обязательном порядке проходить службу в армии либо иметь документ из военкомата, что он освобожден от службы на законных основаниях, либо по болезни, либо, например, если этот кандидат — женщина». Второй момент: «Мы считаем, в обязательном порядке должна предоставляться медицинская справка о состоянии здоровья». И третий момент, сообщил ТАСС Лебедев, касается проверки со стороны соответствующих служб на допуск к гостайне. В качестве одного из оснований отказа в регистрации кандидатам в президенты он обозначил наличие родственников за рубежом и счетов за границей.

«Кандидатом в президенты у нас сейчас может быть любой бомж, который старше 30 лет и является гражданином России», — посетовал Лебедев.