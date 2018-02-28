Москва, 28 февраля, 2018, 18:36 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что проект газопровода «Северный поток — 2"не является альтернативой транзиту российского газа через территорию Украины. Такое заявление Путин сделал сегодня, 28 февраля, по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Gazprom.ru Северный Поток-2

«Вы знаете нашу позицию, мы являемся сторонниками реализации этого проекта, который, безусловно, без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что газопровод «Северный поток — 2» это «чисто коммерческий проект» и искать политическую составляющую в нем бессмысленно.

«Это не альтернатива даже украинскому маршруту. Если Украина представит экономически обоснованные параметры использования своей газотранспортной системы, мы ничего против не имеем продолжения сотрудничества с Украиной. Вопрос только в объёмах прокачки», — заявил российский лидер.

В свою очередь Курц подчеркнул, что его страна очень положительно относится к этому проекту. Но австрийский канцлер подчеркнул, что необходимо проработать множество деталей этого проекта и прояснить влияние «Северного потока — 2» на другие государства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Германии, которая получит наибольшую выгоду от реализации проекта газопровода «Северный поток — 2», также настаивают на том, что это «чисто коммерческий проект» и отказываются обсуждать его политическую составляющую с кем бы то ни было.

А вот США и их восточноевропейские вассалы — Польша и Украина считают, что «Северный поток — 2» — это попытка Москвы сделать ЕС еще более зависимым от российских энергоносителей. Дело в том, что Украина и Польша в случае реализации двух проектов — «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» — действительно потеряют статус транзитных стран и соответственно лишаться дохода от транзита российского газа в ключевые страны Евросоюза.