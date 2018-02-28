Донецк, 28 февраля, 2018, 18:33 — ИА Регнум. Решение Конституционного суда Украины о признании несоответствующим конституции закона о региональном статусе русского языка углубляет раскол в украинском обществе и все более ущемляет права миллионов жителей страны. Об этом заявила и.о. министра иностранных дел Донецкой Народной Республики Наталья Никонорова, передаёт телеканал RT.

Максим Цуканов ИА REGNUM Говорит Донбасс

Глава МИД ДНР также высказала мнение, что решение суда противоречит как основному закону Украины, так и целому ряду международных документов, таких как Всеобщая декларация прав человека, Пакт о гражданских и политических правах, Документ копенгагенского совещания конференции по человеческому измерению СБСЕ.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Конституционный суд Украины признал противоречащим конституции закон об основах государственной языковой политики, в соответствии с которым русскому языку предоставлялся статус регионального на Украине.

Принятый Верховной радой в июле 2012 года закон предусматривал свободное использование региональных языков на территориях, где по меньшей мере 10% населения считают своим родным языком русский и другие языки нацменьшинств.