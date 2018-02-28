Лондон, 28 февраля, 2018, 18:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй «не согласна» с проектом соглашения о выходе страны из Евросоюза, предложенным Еврокомиссией, 28 февраля передает агентство Reuters.

Petr Kratochvil Брексит

«Премьер-министр ясно заявляет, что она не согласна с текстом, который был представлен сегодня», — сообщила пресс-служба Мэй.

Ранее 28 февраля Еврокомиссией был опубликован 120-страничный текст соглашения о Brexit — первый проект такого рода, ставший достоянием широкой общественности.

Проект документа содержит многие спорные моменты, по которым стороны не достигли компромисса.

Так, в тексте предложены решения вопроса финансовых выплат Соединенного Королевства, соблюдения прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, а также статуса границы между Ирландией и Северной Ирландией.

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