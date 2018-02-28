Киев, 28 февраля, 2018, 18:13 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко признался, что его доходы упали после того как он занял пост главы государства. Об этом Порошенко заявил 28 февраля на пресс-конференции в Киеве, отвечая на вопрос, как это быть президентом-олигархом в стране, в которой люди не живут, а выживают.

(сс) ВАДИМ ЧУПРИНА Президент Украины Петр Порошенко

«Я сейчас не хочу обсуждать свою жизнь. Но поверьте мне, она не сахар… Могу отметить, что когда я избирался президентом, мое состояние было намного большим, чем сейчас. Я единственный президент, который имеет эту динамику», — сказал Порошенко.

Он заявил, что за время его президентства Украине удалось создать армию, систему борьбы с коррупцией. При этом экономика начала выходить из кризиса, а олигархи начали выводить средства из тени и платить налоги в бюджет.

«Мы в семь раз увеличили доходы местных бюджетов. Да есть проблемы, они неэффективно используют средства. Но откуда они взялись — из воздуха или за счет детенизации? В разы увеличился сводный бюджет государства. Откуда взялись эти деньги? Из воздуха или за счет того, что в Украине олигархи наконец-то начали платить налоги, которые они раньше не платили? Государственные предприятия работали на олигархов, а сегодня они начинают работать на государство. Хотя темпы этих процессов меня не удовлетворяют», — сказал Порошенко.

В свою очередь экс-глава администрации президента Украины Андрей Портнов считает, что Порошенко живет в другой реальности.

«Ложь и пафос, искусственный смех и фальшивая грусть, несуществующие достижения и неадекватная реальность. Перевёрнутый диктатор… Анализ первых тридцати секунд пресс-конференции Порошенко — с гуся вода», — написал Портнов 28 февраля на своей странице в Фейсбук, комментируя выступление президента Украины.

«Поставил воду заряжаться. На «перемогу» (победу — ред. пер. с укр.яз.) та «фінансове благополуччя» (финансовое благополучие — ред. пер. с укр. яз.)», — пишет блогер Евгений Чурсин на своей странице в Фейсбуке.

Напомним, в феврале 2018 года МВФ оценил размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%. Об этом говорится в докладе экономиста Леандро Медины из африканского департамента МВФ и Фридриха Шнейдера из Университета Кеплера (Линц). Исследование охватывает период с 1991 года по 2015 год и показывает, как менялся показатель из года в год. Так, согласно расчетам, средний размер теневой экономики Украины с 1991 года по 2015 год оценивается в 44,8% ВВП, а в 2015 году — 42,9%.

Как сообщалось, в 2016 году по версии журнала «Фокус» президент Порошенко переместился с восьмого на 10-е место в рейтинге самых богатых людей Украины. Отмечается, что по итогам 2016 года состояние главы украинского государства составляет $589 млн. По информации журнала, в 2015 году состояние Порошенко составляло $679 млн, в 2014-м — $730 млн (12-е место рейтинга), а в 2013-м — $917 млн (16-е место).