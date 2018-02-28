Симферополь, 28 февраля, 2018, 18:08 — ИА Регнум. Верховный суд Республики Крым признал призывы к воссоединению полуострова с Россией преступлением с точки зрения законодательства РФ. Об этом корреспондент ИА REGNUM сообщил лидер движения «Севастополь-Крым-Россия» Валерий Подъячий, который четыре года добивается реабилитации по украинской судимости за «сепаратизм».

Марина Каширская ИА REGNUM Крымский пейзаж

"В соответствии с ч.1 ст.133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. Вместе с тем, ч.4 ст.133 УПК РФ предусматривает, что правила настоящей статьи не распространяются на случаи принятия закона, устраняющего преступность или наказуемость деяния», — записано в апелляционном определении ВС РК, которое Подъячий получил на руки.

«Таким образом, Верховный суд посчитал, что я и Семён Клюев когда-то совершили преступление уже с точки зрения российского законодательства. Хотя согласно ст.2 Федерального Закона №91-ФЗ, преступность и наказуемость деяний, совершённых на территориях Крыма и Севастополя до 18 марта 2014 года, определяются на основании уголовного законодательства РФ», — отметил общественник.

Однако в России, считает он, никогда не принимался закон, устанавливающий преступность деяния, за которое осудили активистов движения «Севастополь-Крым-Россия».

"Понятно поэтому, что не мог быть принят и закон, устраняющий преступность этого деяния. Ведь в определении Верховного суда РК так и не указано, какая статья УК РФ признавала призывы к воссоединению Крыма с Россией преступлением, и когда был изменён российский уголовный кодекс. А распространять на наш приговор украинский уголовный кодекс бывшие украинские судьи в уже российском Крыму не имели никакого законного права. Или они по-прежнему отправляют правосудие от имени Украины и выносят судебные решения в пользу этого государства?» — задаёт логичные вопросы Подъячий и его защита.

Как неоднократно сообщало ИА REGNUM, Валерия Подъячего и его соратника Семёна Клюева условно осудили в 2011 году за «нарушение территориальной целостности Украины». Но даже после 2014 года педагог с 20-летним стажем Подъячий не может из-за статьи трудоустроиться. Чтобы восстановить справедливость он подал иск в Киевский районный суд Симферополя, который 2 августа 2017 года признал, что Подъячий совершил преступление против национальной безопасности Украины.

В декабре 2017 года Верховный суд Крыма отменил приговор украинского суда, однако отказал им в праве на реабилитацию. 13 февраля 2018 года судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РК также отказала в удовлетворении апелляционной жалобы.

«Те, кто приносил присягу на служение Украине, не могут быть объективны на процессе по реабилитации борцов за российский полуостров, подрывавших устои необандеровского государства и добивавшихся возвращения Крыма и Севастополя под юрисдикцию РФ вопреки украинскому законодательству», — комментировал свою позицию ИА REGNUM Валерий Подъячий.

Также напомним, в Генпрокуратуре РФ считают, что «деяние, совершённое Подъячим, не может быть отнесено к категории деяний, подпадающих под юрисдикцию Российской Федерации в качестве преступлений, посягающих на основы конституционного строя и безопасности государства, поскольку содеянное им не посягало на интересы РФ… Подъячий осуждён за призывы к воссоединению Крыма с Россией, то есть фактически он осуждён за то, что стало предметом референдума 16.03.2014 года».

Об этом: Крымский суд противоречит российским законам?

Грязные игры крымских престолов

Также напомним, что в разгар четвёртой годовщины празднования «Крымской весны», 26 февраля в днепропетровском СИЗО была найдена мертвой пророссийская активистка Марина Меньшикова, которую накануне ареста второй раз за последний год депортировали из Крыма из-за проблем с оформлением регистрации. По предварительной версии, она покончила с собой.

«Вначале ты ходишь на митинги за «русский мир». Потом бежишь из Днепра в Краматорск. Затем возвращаешься и бегаешь от полиции. Потом бежишь в Крым, а тебя твои «русские братья» депортируют обратно в Украину (!!!). Россия бросит тебя, сынок. Всегда», — злорадствовал в соцсетях нынешний мэр Днепропетровска Борис Филатов, известный своим скандальным высказыванием о том, что «вешать этих мразей они будут потом».

Авторитетный донецкий политолог Владимир Корнилов позже обратил внимание на то, что угрозу жизни и свободы Марины Меньшиковой на Украине крымский суд не счёл смягчающим обстоятельством в вопросе регистрации.

«Нашел я постановление крымского судьи Сергея Ивановича Красикова по делу о депортации Марины Меньшиковой. В документе сказано: «Обстоятельств, смягчающих административную ответственность Меньшиковой М.В., судом не установлено». Угроза гибели ведь не смягчающее обстоятельство, верно? Самое поразительное, что обвинителем по делу Меньшиковой в Днепропетровском суде выступил прокурор Андрей Красиков! Случайное совпадение?» — задался вопросом эксперт на своей странице в Facebook.

А знаменитый российский писатель и политик Эдуард Лимонов написал в своём «Живом журнале», что в гибели Марины Меньшиковой в украинской тюрьме виновны отечественные чиновники.

«Российские чиновники приложили руку к этому самоубийству. Осенью Марина Меньшикова была депортирована из России на Украину. Подлые украинские политики публично выражают радость по поводу самоубийства Меньшиковой. А вот русских чиновников, ответственных за депортацию следует судить, по меньшей мере, за подстрекательство к самоубийству. Зная, что ждёт депортированных на Украину из России, эти нелюди высылают людей на верную смерть… Нельзя позволить российским чиновникам выдавать на Украину в руки убийц российских патриотов, имевших несчастье родиться на Украине», — подчеркнул Лимонов.

Он также напомнил о процессе депортации против нацбола Воронцовой в Петербурге, которую также ожидает депортация, невзирая на то, что она замужем за российским гражданином.