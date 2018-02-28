Москва, 28 февраля, 2018, 19:27 — ИА Регнум. Основным тезисом послания президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию может стать тема реорганизации внутренней экономики и политики для защиты от внешней угрозы, считает публицист Анатолий Вассерман. Об этом он сообщил корреспонденту ИА REGNUM 28 февраля, комментируя ежегодное обращение президента страны к парламенту Российской Федерации.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

«Надеюсь, что основной темой послания будет то, как реорганизовать нашу экономику и внутреннюю политику и учесть опыт нынешнего очередного коллективного наезда Запада на нашу страну, чтобы последующие неизбежные «наезды» были для нас менее разрушительными, нежели нынешние», — отметил Вассерман.

Он также добавил, что президент вряд ли уделит много внимания «допинговым скандалам» и последним высказываниям WADA в адрес российского спорта, в частности, возможного запрета проводить в России крупные спортивные мероприятия.

«Думаю, серьёзных высказываний по этому поводу не будет. Слишком много чести для WADA», — подчеркнул Вассерман.

Добавим, традиционно в ежегодном обращении к парламенту глава государства затрагивает темы социальной политики России. В частности, одним из наиболее обсуждаемых вопросов в последние годы является вопрос повышения пенсионного возраста. На ежегодной пресс-конференции 14 декабря Владимир Путин сообщил журналистам, что вопрос повышения пенсионного возраста ещё не решён, однако отметил, что в случае сохранения текущего пенсионного возраста в будущем могут возникнуть проблемы с обеспечением достаточного уровня пенсий, так как из-за увеличения продолжительности жизни количество работающих будет сокращаться, а неработающих, напротив, увеличиваться.

«Я считаю, что деятели, требующие повышения пенсионного возраста тем самым признают, что не могут нормально организовать нашу экономику. Грубо говоря, чем лучше работает экономика, тем больше нетрудоспособных может содержать каждый трудоспособный. Разговор о повышении пенсионного возраста ведут именно те, кто отвечает в силу служебного положения или в силу своих идеологических убеждений за экономику страны, но ничего хорошего для экономики сделать не смогут. И я не думаю, что у нас есть объективные причины для повышения пенсионного возраста, если мало-мальски грамотно распоряжаться нашим хозяйством», — отметил Вассерман.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению опрошенных экспертов, послание Владимира Путина к Федеральному собранию во многом определит главные тезисы его предвыборной кампании.

Читайте подробнее: От указов к стратегиям и «ноу-хау»: о чём заявит в послании президент?