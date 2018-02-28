Киев, 28 февраля, 2018, 17:26 — ИА Регнум. Президент Украины Пётр Порошенко считает необходимым закрепить в конституции страны стремление к получению членства в Европейском союзе и НАТО. Об этом он заявил 28 февраля на пресс-конференции в музейном комплексе «Арсенал"в Киеве.

Максим Цуканов ИА REGNUM НАТО на Украине

«Наша команда обсуждает возможность закрепить европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины в нашей конституции», — сказал Пётр Порошенко.

Он выразил мнение, что такие поправки к основному закону страны могли бы послужить «страховкой от любых неожиданностей и императивом для всех политических сил на годы вперёд».

Напомним, ранее Пётр Порошенко внёс в Верховную раду проект закона «О национальной безопасности Украины», в котором определено, что фундаментальными национальными интересами наряду с государственным суверенитетом и территориальной целостностью страны является обретение членства в ЕС и НАТО.

Законопроектом также предусматривается приведение украинской законодательной базы в оборонной сфере к единому стандарту, соответствующему требованиям НАТО.