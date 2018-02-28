Киев, 28 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Европейская комиссия утвердила новую программу макрофинансовой помощи для Украины. Об этом сегодня, 28 февраля, сообщил на своей странице в американской социальной сети Facebook украинский министр финансов Александр Данилюк.

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«Приветствую решение Еврокомиссии об одобрении новой программы макрофинансовой помощи для Украины. Это важный шаг для поддержки реформ на Украине и обеспечения финансовой стабильности», — пишет министр Данилюк.

При этом какие-либо детали данной программы и условия её предоставления не сообщаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года экономика этой страны рухнула. Широкие слои населения стремительно обнищали, а оставшийся во времен Советского Союза промышленный потенциал был фактически уничтожен решением новых украинских властей подписать договор об ассоциации с Евросоюзом.

С тех пор остатки украинской экономики нуждаются в постоянной макрофинансовой помощи от стран Запада и международных финансовых структур, прежде всего Международного валютного фонда (МВФ).

Однако условием предоставления такой финансовой помощи является проведение либеральных реформ на Украине, который нужны только для одного — окончательно закрепить эту страну в положении сырьевого придатка Запада, площадки для размещения западных капиталов, а также источника дешевой рабочей силы.