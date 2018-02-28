Москва, 28 февраля, 2018, 16:51 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская подготовила запрос в Генеральную прокуратуру, МВД, ФСБ и Следственный комитет с просьбой проверить деятельность польского журналиста Томаша Мацейчука, который был задержан накануне в Мытищах, передаёт телеканал RT.

Kremlin Депутат Наталья Поклонская

В своём запросе депутат просит организовать доследственную проверку по факту «причастности к военным преступлениям, связанным с геноцидом украинского народа по их языковому признаку, и политических взглядов со стороны гражданина Польши Томаша Мацейчука».

Поклонская выражает надежду, что российские правоохранительные органы разберутся в ситуации и примут необходимые меры для «пресечения противоправных действий экстремистского характера» со стороны польского журналиста.

Как передавало ИА REGNUM, журналист и блогер Томаш Мацейчук был задержан 27 февраля в подмосковных Мытищах за нарушение миграционного законодательства. После задержания на Мацейчука составили протокол и провели обыск в его квартире, где нашли предметы с националистической символикой. Позднее Мытищинский суд отпустил польского гражданина, однако ему грозит депортация из России с закрытием въезда.

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